Главный тренер "Бенфики" Марку Силва высказался о вратаре, который будет защищать ворота клуба в следующем матче. Лиссабонцы постараются пробиться в 1/8 финала Кубка Португалии.

Клуб из столицы Португалии отправится на выездную игру к представителю низшего дивизиона Торреенсе. Перед матчем главный тренер "орлов" Марку Сильва заговорил о вратарской позиции, пишет A Bola.

Что ждет Трубина в Бенфике

В текущем сезоне украинский вратарь является безальтернативным первым номером своей команды. Однако его место в стартовом составе в следующем матче не гарантировано.

Я еще не принял решение о том, кто выйдет в воротах. Пока что я не сообщал о своем выборе даже самим голкиперам. Мы намеренно сохраняем баланс между Трубиным и Соарешем, поскольку не хотим, чтобы один из них длительное время оставался без футбола. Поэтому обычно один вратарь играет в чемпионате, а второй получает возможность проявить себя в других соревнованиях,

– пояснил Сильва.

Отметим, что Торреенсе является действующим обладателем Кубка Португалии. Клуб представляет страну в Лиге Европы, где с 6 очками после 4 матчей занимает 19-е место в турнирной таблице.

Как складывается сезон для Трубина

Анатолий в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча в чемпионате Португалии, зато получает игровую практику в матчах Лиги Европы и Кубка португальской лиги: 7 поединков, 2 из которых – "на ноль".

Во время ноябрьского сбора национальной команды Трубин сыграл против Северной Ирландии (0:1), а в матче с Грузией в воротах оказался Дмитрий Ризник. Вратарь Шахтера дал эксклюзивный комментарий для 24 Канала.