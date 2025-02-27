Тренер Бенфики вынес вердикт Трубину перед матчем против Барселоны в Лиге чемпионов

Анатолий Трубин с самого начала пребывания в Бенфике стал основным голкипером команды. В текущем сезоне украинец среди всех игроков "орлов" провел наибольшее количество минут на поле.

В последних матчах Трубин показывал нестабильную игру и пропускал много голов. Поэтому главный тренер Бенфики Бруно Лаже предоставил украинскому голкиперу отдых в двух играх.

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Сыграет ли Трубин против Барселоны

Анатолия Трубина в воротах Бенфики заменял резервный голкипер Самуэль Соареш. Он сыграл в чемпионате Португалии против Боавишты и в Кубке страны с Брагой. Вратарь записал на свой счет два клиншита.

Наставник "орлов" Бруно Лаже прокомментировал игру Соареша. Также специалист назвал голкипера, который будет защищать ворота Бенфики в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, сообщает 24 канал со ссылкой на A Bola.

Я был очень доволен тем, как Самуэль сыграл в этих двух матчах, но в игре против Барселоны Трубин вернется в ворота,

– сказал тренер Бенфики.

Отметим, что Анатолий Трубин в текущей кампании сыграл за Бенфику в 35 матчах в официальных турнирах, пропустив 34 гола. Также в 16 играх украинский голкипер сохранил ворота на замке.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025 между Бенфикой и Барселоной состоится в Португалии. Дата и время проведения еврокубкового противостояния – 5 марта, в 22:00 по киевскому времени.