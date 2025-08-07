Укр Рус
Sport News 24 Футбол "Мій батько зарубав мою матір сокирою": ексфутболіст збірної Італії зробив шокуюче зізнання
7 августа, 18:31
2

"Мой отец зарубил мою мать топором": экс-футболист сборной Италии сделал шокирующее признание

Валерия Фургалец
Основные тезисы
  • Экс-футболист Андреа Карневале признался, что в детстве его отец убил мать топором.
  • Карневале активно поддерживает инициативы против фемицида и домашнего насилия, чтобы предотвратить жестокость в отношении женщин.

  • Он простил отцу и посещал его в тюрьме, рассказывая о семейной трагедии, чтобы помочь женщинам сообщать о насилии.

     

Бывший нападающий сборной Италии Андреа Карневале ошеломил общественность признанием. В детстве он стал свидетелем ужасного преступления.

Андреа Карневале, известный по выступлениям в составе "Наполи" и национальной сборной Италии, открыл одну из самых трагических страниц своей жизни. В откровенном интервью он рассказал, как его отец лишил жизни мать, пишет 24 Канал со ссылкой на GdS.

Что рассказал Карневале?

Вот уже более полутора лет Карневале активно вовлечен в инициативы против фемицида и домашнего насилия. Он стремится, чтобы больше ни одна женщина не стала жертвой такой жестокости, как его мать.

Мой отец убил мою мать топором. Что значит рассказать об этом ужасе? С тех пор я чувствую себя лучше. Мне позвонили из ассоциации "Telefono Donna", и с тех пор я встретила так много женщин, которые находятся под защитой. Все это меня тронуло, 
– сказал Карневале.

Он отметил, что хотел рассказать свою историю, чтобы люди узнавали о случаях насилия, женщины сообщали о них, чтобы они получили защиту, если стали жертвами насилия.

"Я простил своего отца и всегда навещал его в тюрьме. Хотел узнать, как у него дела, выздоравливает ли он. В семье мы никогда об этом не говорили, как и о моем отце, который покончил с собой на моих глазах, потому что жестоко напал на меня. Это могла быть еще одна трагедия, если бы рядом не было моего брата... Боль была невыносимой, но мое сердце – еще сильнее. У меня был больной отец. Это произошло 50 лет назад, тогда не было таких ресурсов и лекарств, как сейчас, но, конечно, можно было что-то сделать. Каждую ночь появлялись тревожные сигналы", – добавил Андреа Карневале.

