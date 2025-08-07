Бывший нападающий сборной Италии Андреа Карневале ошеломил общественность признанием. В детстве он стал свидетелем ужасного преступления.

Андреа Карневале, известный по выступлениям в составе "Наполи" и национальной сборной Италии, открыл одну из самых трагических страниц своей жизни. В откровенном интервью он рассказал, как его отец лишил жизни мать, пишет 24 Канал со ссылкой на GdS.

Что рассказал Карневале?

Вот уже более полутора лет Карневале активно вовлечен в инициативы против фемицида и домашнего насилия. Он стремится, чтобы больше ни одна женщина не стала жертвой такой жестокости, как его мать.

Мой отец убил мою мать топором. Что значит рассказать об этом ужасе? С тех пор я чувствую себя лучше. Мне позвонили из ассоциации "Telefono Donna", и с тех пор я встретила так много женщин, которые находятся под защитой. Все это меня тронуло,

– сказал Карневале.

Он отметил, что хотел рассказать свою историю, чтобы люди узнавали о случаях насилия, женщины сообщали о них, чтобы они получили защиту, если стали жертвами насилия.

"Я простил своего отца и всегда навещал его в тюрьме. Хотел узнать, как у него дела, выздоравливает ли он. В семье мы никогда об этом не говорили, как и о моем отце, который покончил с собой на моих глазах, потому что жестоко напал на меня. Это могла быть еще одна трагедия, если бы рядом не было моего брата... Боль была невыносимой, но мое сердце – еще сильнее. У меня был больной отец. Это произошло 50 лет назад, тогда не было таких ресурсов и лекарств, как сейчас, но, конечно, можно было что-то сделать. Каждую ночь появлялись тревожные сигналы", – добавил Андреа Карневале.

