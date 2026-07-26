Легенда футбола Андреа Пирло не понял собственной проблемы из-за работы с россиянами. Кандидат на должность главного тренера сборной Италии обвинил местных политиков.

Бывший игрок Интера, Милана и Ювентуса, похоже, остро принял ситуацию вокруг возможного срыва его назначения в национальную команду. Об этом сообщило издание Corriere della Sera .

Что сказал Пирло

Переговоры о назначении Андреа Пирло главным тренером сборной Италии временно приостановили . Причиной такого решения стало коммерческое сотрудничество специалиста с российской букмекерской компанией.

Итальянские журналисты сообщают, что свою реакцию на это 47-летний Пирло, тренирующий дубайский клуб Юнайтед, выразил во время пребывания на собрании клуба в Австрии.

Речь идет о том, что все замечания по поводу своих поездок в Россию и сотрудничеству с букмекерами этой страны Андреа назвал "политически мотивированными". Специалист сослался в сторону ФИФА и выразил непонимание, почему тогда Мундиаль-2026 состоялся в США, когда у этой страны есть военный конфликт с Ираном.

Андреа Пирло: политическая позиция

Ранее Андреа Пирло принимал участие в матчах в поддержку Украины, что не помешало ему наладить бизнес-связи в России.

Аналогично поступил другой чемпион мира 2026 года в составе сборной Италии – Марко Матерацци. Правда, потом многолетний лидер обороны миланского Интера признал ошибку и извинился перед украинцами.