Пирло забил невероятный гол со штрафного в матче звезд: видео шедевра

В воскресенье, 23 марта, в Лондоне состоялась благотворительная игра в поддержку фонда "Tottenham Hotspur Foundation". В ней приняли участие легенды Тоттенхэма и Милана.

Зрители еще раз смогли увидеть на поле звезд прошлого поколения. В матче, в частности, приняли участие: Робби Кин, Джермейн Дефо, Димитар Бербатов, Дида, Кафу, Андреа Пирло и многие другие, сообщает 24 Канал.

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Шедевр от маэстро

"Шпоры" одержали разгромную победу со счетом 6:2. Однако главным украшением этого поединка стал гол, который забили гости.

Его в актив записал себе 45-летний Андреа Пирло. Итальянец примерно с 22-х метров исполнил штрафной удар, как в свои лучшие времена игровой карьеры.

Он на 83-й минуте мастерским ударом перебросил стенку и не оставил шансов на спасение Мишелу Ворму. Этот гол стал последним в матче и вызвал восхищение даже у нидерландского голкипера, который аплодировал после пропущенного мяча.

Как Пирло забил гол со штрафного: смотрите видео

К слову. Андреа Пирло после окончания игровой карьеры начал тренерскую. Он возглавлял Ювентус, Фатих Карагюмрюк и Сампдорию, которую покинул в августе 2024 года и сейчас остается без клуба.

Напомним, что осенью 2024 года шедевром со штрафного также отметился Роналдиньо. Он забил фантастический гол в ворота легенд Реала.