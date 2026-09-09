Скончался бывший вратарь Динамо

Бывший вратарь киевского Динамо Андрей Гаваши скончался на 88-м году жизни. В свое время он отличился уникальным достижением, сменив позицию вратаря на позицию нападающего.

4 сентября скончался известный футболист и спортивный функционер Андрей Гаваши. Накануне бывшего игрока Динамо проводили в последний путь в Перечине, сообщает Закарпатская ассоциация футбола.

Играл за Динамо вместе с будущими легендами

Андрей Гаваши родился 24 февраля 1939 года в Ужгороде. В профессиональном футболе он дебютировал в 17-летнем возрасте, выступая за местный Спартак в чемпионате СССР.

Его талант быстро заметили в столице. В 1959 году Гаваши перешел в киевское Динамо, куда вместе с ним пришли Йожеф Сабо и Василий Турянчик – футболисты, которые впоследствии стали настоящими легендами клуба.

В составе киевлян вратарь провел два сезона. Гаваши был дублером знаменитого Олега Макарова и в общей сложности сыграл за Динамо 16 официальных матчей.

Перед историческим чемпионским сезоном киевлян в 1961 году футболист решил вернуться в Закарпатье. Он присоединился к ужгородской Верховине, где его карьера приняла неожиданный поворот.

Вратарь, ставший лучшим бомбардиром

В сезоне 1961 года тренерский штаб Верховины решил попробовать Гаваши в атаке. Эксперимент оказался настолько успешным, что бывший голкипер забил пять мячей и стал лучшим бомбардиром команды.

Футбольную карьеру Гаваши завершил в 1966 году в возрасте всего 27 лет. Однако после этого он не оставил спорт: работал арбитром и футбольным инспектором, а также принимал активное участие в развитии футбола в Закарпатье.

В 1995–2006 годах Гаваши возглавлял Закарпатскую областную федерацию футбола. Даже после ухода с руководящих постов он оставался одним из самых авторитетных футбольных деятелей региона.

В 2016 году Гаваши перенес инсульт. В том же году он стал Почетным гражданином Перечина за весомый вклад в суспильную и спортивную жизнь города.