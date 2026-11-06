Ярмоленко узнал об официальном решении после того, что сделал в матче УПЛ

Андрей Ярмоленко был дисквалифицирован за удаление в матче против Кривбасса. КДК УАФ определил срок наказания для опытного футболиста Динамо.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел эпизоды с участием двух игроков киевского клуба. Помимо Ярмоленко, под санкции попал панамский нападающий Эдуардо Герреро, сообщает сайт Динамо.

Какое наказание получил Ярмоленко

По итогам заседания КДК УАФ Андрей Ярмоленко получил дисквалификацию на три матча чемпионата Украины. Еще один матч отстранения для вингера является условным.

Наказание связано с удалением футболиста в конце первого тайма матча 11-го тура УПЛ против Кривбасса. В том матче Ярмоленко сначала отдал результативную передачу, а затем реализовал пенальти.

Несмотря на красную карточку, встреча завершилась победой Динамо со счетом 2:0. Для опытного вингера этот поединок стал историческим: он забил свой 125-й гол в чемпионатах Украины и единолично возглавил рейтинг лучших бомбардиров турнира, опередив Максима Шацких.

Герреро также получил дисквалификацию

Не обошлось без дисциплинарных санкций и для другого футболиста Динамо. Нападающий Эдуардо Герреро получил от КДК УАФ дисквалификацию на два матча, еще один матч он пропустит условно.

Панамский нападающий получил красную карточку уже после финального свистка матча 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера.

Таким образом, Динамо потеряло сразу двух игроков из-за дисциплинарных наказаний. При этом Ярмоленко точно не поможет киевлянам в трех ближайших матчах чемпионата Украины:

8 ноября: Шахтер – Динамо;

21 ноября: Динамо – Оболонь;

28 ноября: Динамо – Черноморец.

Ранее появлялась информация, что Андрей Ярмоленко уже зимой может завершить профессиональную карьеру.