"Это стыдно": зять Суркиса согласился с жесткой оценкой сезона Динамо от Ярмоленко

После ничьей с ЛНЗ в 27-м туре УПЛ киевское Динамо рискует финишировать без медалей чемпионата Украины. Сами футболисты разочарованы своим сезоном и не скрывают негативных эмоций даже в общении с журналистами.

Андрей Ярмоленко, который намеревался в этом году завершить карьеру игрока, откровенно заявил, что нынешняя позиция клуба в турнирной таблице – это стыд. Защитник Кристиан Биловар в комментарии пресс-службе Динамо подтвердил, что капитан прав.

Что сказал Биловар о ситуации, в которой оказалось Динамо?

Защитник, который женат на дочери президента Динамо Игоря Суркиса, согласился, что Андрей Ярмоленко заслуженно считает свою работу и усилия партнеров по команде недостаточными.

Относительно качества игры, то мне трудно сказать, пусть оценивает тренерский штаб. А относительно результата, наверное, действительно стыдно. Присутствует контраст с прошлым сезоном, когда у нас вообще не было ни одного поражения. В этом же у нас и поражений много, и ничьих. Из-за этого турнирное положение оставляет желать лучшего, и это мягко говоря,

– заявил Кристиан Биловар.

При этом защитник считает, что ухудшению результатов и низкой позиции в турнирной таблице есть логическое объяснение.

У нас много молодых игроков, которые пришли из U-19, они играют свои первые матчи в Премьер-лиге. Поэтому наша задача – выиграть кубок в этом сезоне. А в дальнейшем на сборах, думаю, мы хорошо подготовимся к следующему сезону, и будет все гораздо лучше,

– оптимистично смотрит в будущее Биловар.

Когда Динамо в последний раз не выигрывало медали чемпионата Украины?

Как отмечает Википедия, вне лидирующей тройки киевляне финишировали в сезоне 2022/2023 годов, когда команду тренировал ныне покойный Мирча Луческу.

Тогда Динамо потерпело аж шесть поражений в 30 матчах УПЛ, набрали 60 очков и пропустили вперед луганскую Зарю, Днепр-1 и Шахтер, который стал чемпионом.

В этом сезоне киевляне уже имеют худшие показатели – 7 поражений и лишь 48 очков за три тура до финиша первенства.

Как Динамо может спасти для себя сезон?

Киевляне имеют возможность перечеркнуть неудачи чемпионата за счет Кубка Украины. Они вышли в финал, где сыграют против представителя Первой лиги ФК Чернигов.

Решающий матч состоится 20 мая в 18:00 на "Арене Львов".

В случае победы подопечные Игоря Костюка не только пополнят свою трофейную коллекцию, но и получат путевку в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон.