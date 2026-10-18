"Нужно быть честными": Ярмоленко выступил с заявлением после матча против Полесья

Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение Динамо от "Полесья" в 9-м туре УПЛ. Лидер киевлян признал проблемы команды после матча, завершившегося увольнением Игоря Костюка.

Киевский клуб переживает непростой период, а поражение в матче с житомирянами стало очередным ударом по амбициям команды. После финального свистка опытный вингер не стал оправдываться и признал, что нынешний уровень "бело-синих" не соответствует ожиданиям, передает сайт Динамо.

Ярмоленко признал заслуженную победу Полесья

В эфире УПЛ ТВ Андрей Ярмоленко прокомментировал матч неудачный матч против Полесья. Футболист подчеркнул, что соперник заслужил победу, а Динамо не смогло справиться с обороной хозяев даже после раннего удаления в составе житомирской команды.

Считаю, что сегодня все закономерно. Одна команда хотела победить, а другая, возможно, тоже стремилась к этому, но не смогла найти ключи к обороне Полесья. Поэтому считаю, что результат справедливый, а победа Полесья – заслуженная, поздравляю их,

– заявил вингер.

Ярмоленко также объяснил, почему киевлянам не хватило сил в атаке. По его словам, команда не всегда правильно располагалась на поле, а против плотной защиты соперника требовалось больше футболистов в штрафной площадке и более качественное выполнение последних передач.

Отдельно футболист ответил на вопрос о влиянии воздушных тревог, которые прерывали встречу. По его мнению, обе команды находились в одинаковых условиях, поэтому это не может служить оправданием неудачного результата.

Отставка Костюка стала следствием поражения

Ярмоленко убежден, что неудача должна стать для Динамо толчком к переменам. Опытный футболист призвал партнеров посмотреть правде в глаза и признать, что команда пока не демонстрирует должного уровня игры.

Думаю, это поражение должно стать для нас определенным толчком. Нужно быть честными с собой и с болельщиками: сейчас мы находимся не на том уровне, на котором должны быть,

– подчеркнул вингер.

Вскоре после матча стало известно о том, что наставника киевлян Игоря Костюка уволили. Временно исполнять обязанности главного тренера Динамо будет Мацей Кендзьорек.