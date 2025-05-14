Реал исключил Лунина из заявки на ближайший матч: в чем причина

Реал удалил Андрея Лунина из заявки на матч против Мальорки. У игрока обнаружили повреждение.

В среду, 14 мая, состоятся матчи 36-го тура Ла Лиги. В одном из них Реал встретится с Мальоркой.

Читайте также Известный инсайдер высказался о будущем Лунина в Реале

Что случилось с Луниным

Мадридский Реал не включил украинского голкипера в заявку на матч против Мальорки, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

Лунин получил повреждение правой руки во время тренировки во вторник, 13 мая, вечером. Его заменит еще один голкипер "сливочных" Фран Гонсалес.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 4 раза отстоял "на ноль".

Отметим, что сейчас услугами украинского голкипера интересуются Атлетико, престижные клубы АПЛ и турецкий Галатасарай.