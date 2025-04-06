Анчелотти признался, почему Лунин остался на скамейке запасных в матче против Валенсии

В субботу, 5 апреля, состоялся матч между Реалом и Валенсией в 30-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Игра завершилась сенсационной победой "летучих мышей" со счетом 2:1.

Андрей Лунин, хоть и попал в заявку на матч, но остался на скамейке запасных. Ворота мадридского коллектива защищал третий голкипер "сливочных" Фран Гонсалес.

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Решил поберечь Лунина

Карло Анчелотти рассказал, почему оставил Андрея Лунина на скамейке запасных в игре против Валенсии в Ла Лиге, сообщает 24 канал со ссылкой на испанское издание Marca.

Куртуа чувствует себя хорошо. Мы не рисковали Луниным. На матч в Лондоне имеем оба варианта,

– сказал Анчелотти.

Отметим, что Андрей Лунин получил повреждение во втором матче полуфинала Кубка Испании против Реала Сосьедада. Украинский голкипер получил мышечную травму в кубковом противостоянии.

Напомним, что Реал сыграет против Арсенала на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025. Игра состоится на "Эмирейтс" во вторник 8 апреля в 22:00 по киевскому времени.