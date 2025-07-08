Главный тренер Реала принял важное решение для Лунина: останется ли футболист в клубе

Андрей Лунин смирился с ролью дублера Тибо Куртуа в Реале. Однако будущее украинского голкипера в "Королевском клубе" остается под вопросом.

Хаби Алонсо определился с составом команды на следующий сезон. Главный тренер "сливочных" также указал нескольким игрокам на дверь, сообщает 24 канал со ссылкой на Defensa Central.

Читайте также Лунин получит бешеную премию: Реал пообещал награду своим игрокам при одном условии

Какое решение принял Алонсо

По информации источника, Хаби Алонсо принял решение относительно трех игроков Реала. Андрей Лунин попал в список тех футболистов, которых в ближайшее время выставят на продажу.

В компанию к Лунину попали еще два футболиста. Наставник "сливочных" не намерен оставлять в клубе бразильского вингера Родриго и испанского полузащитника Дани Себальоса.

Сообщают, что все трое игроков лично провели разговор с Хаби Алонсо относительно своего будущего в "Королевском клубе". Они останутся в составе "сливочных" пока не поступит выгодное предложение по трансферу.

К слову. Андрей Лунин в прошлом году подписал контракт с Реалом на шесть сезонов. Несмотря на новое соглашение, украинского голкипера связывают с Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Баварией и Реалом Овьедо.

В сезоне 2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 12 матчах за Реал в официальных турнирах. За это время 26-летний украинский голкипер "сливочных" и в четырех поединках сыграл на ноль.

Ранее сообщали, что Хаби Алонсо указал на дверь опытному защитнику Реала, который уже пропустил немало игр из-за травм. Испанский специалист вообще не рассчитывает услуги фуболиста в следующем сезоне.