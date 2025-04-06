Реал обнародовал заявку на матч против Арсенала в Лиге чемпионов: сыграет ли Лунин

После короткого перерыва возвращается Лига чемпионов. На следующей неделе состоятся четвертьфинальные матчи главного европейского турнира.

В одном из матчей 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025 Реал на выезде сыграет против Арсенала. "Королевский клуб" обнародовал заявку на матч против "канониров", пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу "сливочных".

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Лунин не поедет в Лондон

В прошлом матче Реала против Валенсии Андрей Лунин просидел на скамейке запасных. Карло Анчелотти объяснил, что хотел приберечь украинского голкипера до игры с Арсеналом.

Стало известно, что Андрей Лунин не поедет в Лондон на матч против Арсенала в Лиге чемпионов. Украинский голкипер "сливочных" оказался вне заявки команды на еврокубковую игру.

Заявка Реала на матч против Арсенала / Фото ФК Реал Мадрид

Напомним, что матч между Арсеналом и Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится во вторник 8 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.