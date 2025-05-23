Вспомнил тяжелые моменты: Лунин отреагировал на уход из Реала Анчелотти

Итальянец Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридского Реала по завершению сезона. Его отставку прокомментировал украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин.

Мадридский Реал завершает сезон-2024/25 без единого трофея. Руководство "королевского клуба" решило сделать изменения на тренерском мостике команды, пишет 24 Канал.

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Лунин пожелал успехов Анчелотти

Вратарь Реала Андрей Лунин в своем инстаграме поблагодарил Карло Анчелотти за совместную работу. К публикации он добавил совместное фото с выдающимся тренером.

Спасибо, мистер, за время, проведенное вместе. Это были хорошие, красивые, тяжелые и незабываемые моменты. Успехов вам в будущем!,

– написал Лунин.

Андрей Лунин и Карло Анчелотти / фото из инстаграма футболиста

Отметим, что Карло Анчелотти на вратарской позиции больше доверял опытному Тибо Куртуа. Андрей Лунин получал шанс, когда бельгиец был травмирован.

Впрочем, вместе с Реалом, который тренировал Анчелотти, Лунин добыл 11 трофеев, в том числе дважды становился победителем Лиги чемпионов.

Кстати, Андрей Лунин по завершении сезона может покинуть Реал. В услугах голкипера заинтересованы клубы из Италии, Англии, Испании, Германии и Турции.

В последнем туре Ла Лиги, который состоится 24 мая, Реал сыграет против Реал Сосьедада. На этом матче состоится торжественное прощание с Анчелотти.