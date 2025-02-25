Лунин снова сыграет за Реал: Анчелотти остался без Куртуа на полуфинал Кубка Испании

Украинский вратарь пока не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа, но в Кубке является основным кипером. На очередной бой турнира именно Андрей должен выйти со старта.

На этой неделе в Кубке Испании состоятся первые полуфинальные матчи сезона 2024-2025. Мадридскому Реалу жребий подарил в соперники Реал Сосьедад.

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Новый матч для Лунина

К матчу в Сан-Себастьяне команда Карло Анчелотти подходит с определенными кадровыми проблемами. Из-за травм недоступными остаются Карвахаль и Милитао.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Relevo, Реал также не будет привлекать к игре двух футболистов основы. Речь о Тибо Куртуа и Федерико Вальверде, которые испытывают дискомфорт в мышцах.

Карло Анчелотти решил поберечь обоих перед важными матчами в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Таким образом, в основе Реала должен выйти украинец Андрей Лунин, который играл в прошлых трех кубковых встречах против Депортиво Минера, Сельты и Леганеса.

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В этих играх наш вратарь пропустил четыре гола. Всего в этом сезоне Андрей сыграл девять матчей и даже отдал одну результативную передачу. Его команда идет второй в Ла Лиге, уступая Барселоне только по результатам очной битвы.