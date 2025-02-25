Лунин поставил ультиматум Реалу: украинец принял решение о будущем в клубе

Карло Анчелотти полностью доверяет Тибо Куртуа место в воротах Реала. Андрея Лунина не устраивает позиция второго голкипера "Королевского клуба".

Поэтому 26-летний украинский вратарь может покинуть "сливочных". Лунин поставил мадридцам ультиматум, который касается его роли в команде, сообщает 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

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Лунин хочет покинуть Реал

Андрей Лунин сообщил руководству Реала о намерениях сменить клуб. Если ситуация с количеством игровой практики в "Королевском клубе" не изменится.

По имеющейся информации, Лунин начал искать новую команду. Украинский голкипер рассматривает варианты, где будет иметь достаточное количество игровых минут.

К слову. Андрей Лунин в сентябре прошлого года продлил контракт с Реалом. Действующее соглашение украинского вратаря со "сливочными" рассчитано до 2030 года.

В текущей кампании Андрей Лунин сыграл в 8 матчах за Реал во всех турнирах. Украинский голкипер пропустил 11 голов и совершил 3 клинча, также на его счету одна результативная передача.