Лунин с женой появились на презентации роскошных электромобилей

Андрей Лунин вместе с женой Анастасией посетил презентацию новых электрокаров Range Rover в Мадриде. Избранница украинского вратаря показала роскошные автомобили в соцсетях.

Супруги посетили мероприятие британского автомобильного бренда, на котором были представлены сразу две электрические модели. Похоже, семья украинского футболиста испытывает особую симпатию к автомобилям премиум-класса, ведь Range Rover уже стоит в их гараже, сообщает 24 Канал.

Лунин с женой оценили новые электрокары Range Rover

Анастасия Лунина опубликовала в инстаграме видео с презентации в Мадриде, продемонстрировав одну из представленных моделей. По ее словам, гостям мероприятия показали две новые электрические модели британской марки.

Стиль, роскошь и инновации… Будущее автомобильного мира выглядит невероятно,

– написала супруга футболиста.

Для семьи Луниных бренд Range Rover не является новинкой. В 2024 году Андрей подарил Анастасии автомобиль этой марки. Кроме того, в семейном автопарке есть и несколько моделей BMW.

Что известно о семье украинского вратаря

Андрей и Анастасия Лунины поженились в марте 2021 года. Супруги воспитывают сына Андрея и периодически делятся моментами семейной жизни в социальных сетях.

В то же время в футбольной карьере украинца есть и поводы для беспокойства. Недавно появилась информация, что Лунин якобы не входит в планы главного тренера Реала Жозе Моуринью.

Ранее вратаря раскритиковал легендарный Йожеф Сабо – из-за того, что Лунин отказывается приезжать в сборную Украины.