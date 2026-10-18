От мечты о принце из Дубая до жизни в Мадриде: что известно о жене Лунина

Жена украинского вратаря Андрея Лунина Анастасия Лунина (Тамазова) получила образование архитектора и дизайнера, сначала не интересовалась футболом, а о отношениях со спортсменом даже и не мечтала. Однако знакомство с будущим мужем кардинально изменило ее жизнь.

Анастасия родилась 7 июня 1995 года в Днепре, где провела детство и юность. После школы она поступила в Национальный университет в Днепре. Подробнее о ней расскажет 24 Канал.

Как Анастасия влюбилась в футбол

По словам Анастасии, в детстве она даже не знала о существовании футболистов и не представляла себя женой спортсмена.

В детстве я мечтала о принце из Дубая. А когда была маленькой, даже не знала, что футболисты существуют,

– рассказывала она.

Ее отношение к футболу изменилось в 18 лет. Подруга, которая встречалась с одним из футболистов Днепра, пригласила Анастасию на матч команды. Девушку поразила атмосфера на трибунах и эмоции, которые дарила игра. С тех пор футбол стал важной частью ее жизни. Она начала регулярно посещать матчи Днепра, за который в 2015 – 2017 годах выступал Лунин.

Впрочем, познакомились будущие супруги не на стадионе. Их общение началось в социальных сетях. Сначала они переписывались в интернете, а затем решили встретиться лично.

Анастасия старше Андрея на четыре года, однако разница в возрасте не стала препятствием для их отношений.

Мы гуляли в парке, постоянно разговаривали по телефону, он провожал меня домой. Тогда Андрей только начинал свою карьеру в ФК Днепр. В самом начале отношений мне было довольно непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако потом я привыкла к такому его образу жизни,

– вспоминала Анастасия.

Анастасия Лунина на футбольных матчах / Фото из инстаграма жены Лунина

Свадьба в спортивных костюмах

Отношения пары развивались, и в середине марта 2021 года Андрей и Анастасия официально узаконили свои отношения. Их свадьба запомнилась необычным нарядом: пара пришла на церемонию в спортивных костюмах.

Андрей неоднократно проявлял внимание к супруге: дарил ей цветы и подарки. Однажды вратарь даже посвятил Анастасии отбитый пенальти.

Семья и жизнь в Испании

В мае 2022 года пара впервые стала родителями. У них родился сын Андрей. Мальчик с самого детства растет в футбольной атмосфере. Анастасия вместе с сыном регулярно посещает матчи Реала на "Сантьяго Бернабеу", поддерживая мужа с трибун.

Сейчас семья живет в Испании, где Лунин продолжает карьеру в составе Реала. Анастасия делится в соцсетях моментами семейной жизни в Мадриде, показывает стильные образы, путешествия и отдых.

Блог и сравнения с Джорджиной Родригес

Анастасия Лунина активно ведет инстаграм. За ее страницей следят более 216 тысяч подписчиков. В блоге она публикует фотографии из семейной жизни, модные образы и кадры из путешествий, а также поддерживает мужа во время футбольных матчей.

Внешность Анастасии неоднократно становилась поводом для сравнений с Джорджиной Родригес, избранницей Криштиану Роналду.