Совсем другой Шевченко: что говорил будущий обладатель "Золотого мяча" после аварии на ЧАЭС
- Андрей Шевченко, после аварии на ЧАЭС, находился на детском турнире в Италии.
- На архивном видео Шевченко вспоминает о добрых людях в Италии и тоске по Родине, а также об эвакуации детей после взрыва на Чернобыльской АЭС.
Архивные кадры показали совсем другого Андрея Шевченко - не легенду футбола, а обычного юношу. После аварии на ЧАЭС он вместе с другими детьми некоторое время находился в Италии.
На странице milancrew1899 в инстаграме вспомнили видео конца 1980-х – начала 1990-х годов, которое открывает неожиданную страницу жизни будущей звезды. Тогда для него главным были не мяч и стадионы, а простые детские мечты – вернуться домой.
Смотрите также Как СССР наказал комментатора, который сообщил о катастрофе на ЧАЭС во время матча Динамо
Как Шевченко в детском возрасте оказался в Италии?
Будущий обладатель "Золотого мяча" в 12-летнем возрасте получил приглашение сыграть на турнире в итальянском Агрополи. Юного футболиста тогда спросили и за Чернобыльскую трагедию.
На архивном видео Шевченко говорит просто и без пафоса – о людях, которые его приняли, и о тоске по дому.
Здесь очень добрые и отзывчивые люди. Хотим ехать в Киев. Успели соскучиться по Родине и родителям,
– признался тогда юный футболист.
Что Шевченко рассказывал о катастрофе на ЧАЭС?
Когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, Андрею Шевченко было 9 лет.
Будущая звезда украинского футбола тогда вспоминал, как приехали автобусы со всего СССР и вывезли детей от 6 до 15 лет в направлении Азовского и Черного морей.
По информации Sport.ua, после пребывания на турнире в Италии юный футболист подумал, что однажды хотел бы вернуться в эту страну снова.