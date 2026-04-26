Совсем другой Шевченко: что говорил будущий обладатель "Золотого мяча" после аварии на ЧАЭС

Архивные кадры показали совсем другого Андрея Шевченко - не легенду футбола, а обычного юношу. После аварии на ЧАЭС он вместе с другими детьми некоторое время находился в Италии.

На странице milancrew1899 в инстаграме вспомнили видео конца 1980-х – начала 1990-х годов, которое открывает неожиданную страницу жизни будущей звезды. Тогда для него главным были не мяч и стадионы, а простые детские мечты – вернуться домой.

Смотрите также Как СССР наказал комментатора, который сообщил о катастрофе на ЧАЭС во время матча Динамо

Как Шевченко в детском возрасте оказался в Италии?

Будущий обладатель "Золотого мяча" в 12-летнем возрасте получил приглашение сыграть на турнире в итальянском Агрополи. Юного футболиста тогда спросили и за Чернобыльскую трагедию.

На архивном видео Шевченко говорит просто и без пафоса – о людях, которые его приняли, и о тоске по дому.

Здесь очень добрые и отзывчивые люди. Хотим ехать в Киев. Успели соскучиться по Родине и родителям,

– признался тогда юный футболист.

Что Шевченко рассказывал о катастрофе на ЧАЭС?

Когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, Андрею Шевченко было 9 лет.

Будущая звезда украинского футбола тогда вспоминал, как приехали автобусы со всего СССР и вывезли детей от 6 до 15 лет в направлении Азовского и Черного морей.

По информации Sport.ua, после пребывания на турнире в Италии юный футболист подумал, что однажды хотел бы вернуться в эту страну снова.