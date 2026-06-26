"Шевченко не выбирал жену – его выбрали": бывшая жена Ващука рассказала о Пазике

Ресторатор Маргарита Сичкарь, которая ранее была замужем за экс-капитаном киевского Динамо Владиславом Ващуком, рассказала о личной жизни Андрея Шевченко. Она поделилась подробностями отношений между известным украинским футболистом и его женой Кристен Пазик.

Сичкарь отметила, что в этой паре главная роль принадлежит именно Пазик. Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

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Что рассказала Сичкарь?

Она отметила, что американская модель четко знала, чего хочет, и имела влиятельных знакомых еще до встречи с футболистом.

Что касается истории с Шевченко – не он выбирал, его выбрали. Пазик тоже такая барышня – и пальцем не пошевелишь. Она всем заправляет. Она встречалась с сыном Берлускони. Когда появился Шева из Украины, быстро-быстро... она умеет. Все эти девушки — они знают, они ходят на специальные курсы,

– заявила Сичкар.

Что известно о семье Шевченко?

Познакомились в 2001 году в Милане после показа итальянского дизайнера Джорджио Армани. Тогда Пазик работала моделью, а Шевченко дефилировал на подиуме. В 2004 году пара официально поженилась: церемония была закрытой и довольно скромной, без присутствия прессы, и состоялась на территории гольф-клуба.

Супруги воспитывают четырёх сыновей. Джордан (2004 года рождения) – первенец семьи. Кристиан (2006 года рождения) – единственный из братьев, кто выбрал футбольную карьеру, продолжив путь отца: он играет на позиции нападающего за молодежную команду английского клуба "Уотфорд" и уже выходил на поле в составе юношеской сборной Украины. Александр родился в 2012 году, а Райдер-Габриэль – в 2014-м и является самым младшим сыном.

В настоящее время Андрей Шевченко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола и продолжает работать в футбольной сфере после завершения игровой карьеры.