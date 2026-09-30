"Нам всем очень повезло": жена трогательно поздравила Андрея Шевченко с юбилеем

Лучшему украинскому футболисту эпохи независимости Андрею Шевченко исполнилось 50 лет. В честь этой знаменательной даты супруга Андрея Шевченко Кристен Пазик опубликовала пост с поздравлением.

Бывшая модель на своей странице в инстаграме отметила те качества, благодаря которым Шевченко добился успеха и остается кумиром миллионов, пишет 24 Канал.

Поздравление для Шевченко от Пазик

Американка отметила, что энергия, страсть и настойчивость Андрея Шевченко не оставили равнодушными многих людей.

Спасибо за непоколебимую преданность и безусловную любовь! Нам так повезло, что ты с нами. Мы восхищаемся тем, чего ты достиг, но еще больше гордимся тем, каким человеком ты являешься,

– написала Пазик.

Супруга Шевченко добавила, что желает мужу новых мечтаний, прекрасных приключений и множества незабываемых моментов вместе в его новой главе жизни.

Что известно о семье Андрея Шевченко

Андрей Шевченко познакомился с Кристен Пазик на показе модного дома Армани. Тогда девушка встречалась с сыном владельца "Милана" Сильвио Берлускони, но отдала предпочтение украинцу.

Они поженились в 2004 году, в том же году родился их старший сын Джордан. Всего у супругов четверо детей, все мальчики – кроме Джордана, также Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.