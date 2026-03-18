Шевченко заявил, что Украина рискует потерять целое поколение

Президент УАФ заявил об угрозе потери целого поколения футболистов из-за войны. Он уже инициировал цифровую перепись ресурсов украинского футбола.

Из-за полномасштабной войны Украина потеряла значительное количество молодых игроков, которые выехали за границу. В ответ футбольное руководство запускает масштабный проект по цифровому учету спортсменов, тренеров и объектов, рассказал Андрей Шевченко для ilmessaggero.

Смотрите также "У нас не будет футбола": Йожеф Сабо сделал тревожный прогноз из-за оттока детей заграницу

Что сказал президент УАФ?

Андрей Шевченко отметил, что война серьезно ударила по детско-юношескому футболу. По его словам, много молодых игроков покинули страну, что создает риск потери целого поколения спортсменов.

Функционер подчеркнул, что ситуация требует системного подхода, ведь без контроля и координации Украина может не вернуть этих талантов в национальную футбольную систему.

Главная проблема – это то, что дети вместе с семьями покидают Украину. Прошлой зимой было особенно трудно, много людей уехало: невозможно оставаться в доме, когда нет воды, света, отопления, ничего не осталось. Не знаю, сколько вернется,

– отметил Андрей Шевченко.

Цифровая перепись футбола: что это значит?

Шевченко сообщил, что инициировал создание цифровой базы данных, которая охватит игроков, тренеров и инфраструктуру.

Ожидается, что уже летом база будет готова. Она позволит лучше понимать состояние футбола в стране, отслеживать развитие молодежи и эффективнее планировать восстановление отрасли после войны.

