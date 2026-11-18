В марте 2027 года Джанни Инфантино может наконец лишиться должности в ФИФА в ходе выборов нового президента организации. Европейские ассоциации определились со своим кандидатом, который станет главным соперником швейцарца.

Президент французской федерации Филипп Диалло решил побороться за пост главы мирового футбола. Он получил поддержку всех 55 стран-членов УЕФА, включая Украину, пишет 24 Канал.

Кого поддержит Шевченко на выборах

Кандидатура Диалло не вызвала возражений ни у одной из европейских ассоциаций. Сам француз признается, что такая позиция государств, входящих в УЕФА, стала для него приятной неожиданностью.

"Сначала я не был кандидатом, но настойчивость моих европейских коллег, а также другие приглашения побудили меня принять это предложение. Теперь мы с моей командой должны убедить представителей других континентов,

– заявил функционер.

Единодушие УЕФА означает, что Диалло уже может рассчитывать на 55 голосов делегатов во время выборов на конгрессе в Марокко в марте 2027 года. Но для победы нужно убедить как минимум 106 ассоциаций.

Почему Европа объединилась против Инфантино

Общую позицию стран УЕФА против себя действующий президент ФИФА Джанни Инфантино спровоцировал своим поведением на протяжении последних лет. Глава мирового футбола открыто демонстрировал симпатии к антидемократическим лидерам, максимально коммерциализировал игру, а также беззастенчиво устранял критиков со своего пути.

Последней каплей стало желание швейцарца продать права на проведение чемпионата мира частным инвестиционным компаниям. Под давлением он отменил эти планы, но в Европе окончательно решили объединиться, чтобы отстранить его от должности. Украина поддержала УЕФА, учитывая также то, что Инфантино является сторонником возвращения россиян в большой футбол.