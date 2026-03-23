"Наши отношения утихли": Воронин сделал заявление о Реброве

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин в свое время немало поиграл бок о бок с Сергеем Ребровым. Партнеры по главной команде хорошо ладили и вне поля –но сейчас это изменилось.

Воронин, который ныне проживает в Германии и нечасто общается с прессой, рассказал о своем отношении к наставнику "сине-желтых" в интервью "Украинскому футболу".

Что рассказал Андрей Воронин о Сергее Реброве?

Бывший футболист вспомнил, как складывались отношения со звездными партнерами по сборной – Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым.

Они показывали свой авторитет на поле, а не в раздевалке. Одно из качеств почти всех выдающихся футболистов - они никогда не ставят себя выше других. Шева был частью нашей команды. Отношения с ним были дружескими и на поле, и в жизни. А темперамент у каждого свой,

– сказал Воронин.

Что касается нынешнего коуча сборной, то экс-игрок Ливерпуля считает, что не смог сохранить дружеское общение из-за того, что в свое время не породичался с Ребровыми.

Мы очень хорошо дружили, отношения были самыми близкими. Будет ли он тренером, я тогда не задумывался. Он был человеком, на которого я мог положиться. Со временем наши отношения утихли. Мы с ним не кумовья, возможно, поэтому,

– предположил Воронин.

Какой прогноз дал Воронин на матч Украина – Швеция?

Опытного нападающего, который успел поиграть в АПЛ и Бундеслиге, попросили оценить шансы сборной Украины пройти Швецию в плей-офф отбора на чемпионат мира.

Мы играем не с победителями групп. Все команды в стыках равны. Вопрос надо поставить иначе: что мы сможем противопоставить шведам?

– философски отметил Воронин.

