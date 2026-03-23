"Наши отношения утихли": Воронин сделал заявление о Реброве
- Андрей Воронин рассказал, что его отношения с Сергеем Ребровым утихли, поскольку они не стали кумовьями.
- Воронин считает, что шансы Украины против Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира зависят от того, что команда сможет противопоставить шведам.
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин в свое время немало поиграл бок о бок с Сергеем Ребровым. Партнеры по главной команде хорошо ладили и вне поля –но сейчас это изменилось.
Воронин, который ныне проживает в Германии и нечасто общается с прессой, рассказал о своем отношении к наставнику "сине-желтых" в интервью "Украинскому футболу".
Смотрите также "Прежде чем осуждать, посмотрите на себя": Воронин рассказал о побеге из России и предательстве Ордеца
Что рассказал Андрей Воронин о Сергее Реброве?
Бывший футболист вспомнил, как складывались отношения со звездными партнерами по сборной – Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым.
Они показывали свой авторитет на поле, а не в раздевалке. Одно из качеств почти всех выдающихся футболистов - они никогда не ставят себя выше других. Шева был частью нашей команды. Отношения с ним были дружескими и на поле, и в жизни. А темперамент у каждого свой,
– сказал Воронин.
Что касается нынешнего коуча сборной, то экс-игрок Ливерпуля считает, что не смог сохранить дружеское общение из-за того, что в свое время не породичался с Ребровыми.
Мы очень хорошо дружили, отношения были самыми близкими. Будет ли он тренером, я тогда не задумывался. Он был человеком, на которого я мог положиться. Со временем наши отношения утихли. Мы с ним не кумовья, возможно, поэтому,
– предположил Воронин.
Какой прогноз дал Воронин на матч Украина – Швеция?
Опытного нападающего, который успел поиграть в АПЛ и Бундеслиге, попросили оценить шансы сборной Украины пройти Швецию в плей-офф отбора на чемпионат мира.
Мы играем не с победителями групп. Все команды в стыках равны. Вопрос надо поставить иначе: что мы сможем противопоставить шведам?
– философски отметил Воронин.
Какие достижения имеет Андрей Воронин?
- По данным Transfermarkt, украинец выступал за Боруссию Менхенгладбах, Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герту, Динамо Москва и Фортуну Дюссельдорф.
- В общем провел на поле 429 матчей во всех турнирах, забил 132 гола, трофеев не выигрывал.
- За сборную Украины Воронин сыграл в 74 матчах, стал автором 8 голов. Был частью команды на чемпионате мира 2006 года и Евро-2012.