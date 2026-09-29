Андрею Шевченко исполняется 50 лет: как футболист выглядел в детстве

29 сентября свой юбилей отмечает лучший украинский футболист эпохи независимости – Андрей Шевченко. Путь выдающегося нападающего начался в скромном селе в Киевской области.

Когда Шевченко исполнилось три года, семья переехала из Двирковщины в столицу, где мальчик начал заниматься футболом. Впереди его ждала мировая слава и многочисленные победы, пишет 24 Канал.

Детство Андрея Шевченко

В футбольную секцию будущая звезда попал в 9-летнем возрасте. Талант Шевченко был виден сразу – хотя семья не слишком была довольна увлечением сына. Отец считал, что Андрей должен сделать военную карьеру, следуя его примеру. К счастью, первым тренерам Шевченко удалось убедить родителей, что они родили настоящий бриллиант.



Маленький Андрей на детском празднике / фото из открытых источников

Не прошло много времени, как на просмотрах Шевченко заметили тренеры киевского "Динамо". Бомбардирский талант Андрея проявился там в полной мере, он неоднократно становился лучшим бомбардиром детских турниров.

На одном из них, в Италии, местный корреспондент брал у мальчика интервью, спрашивая, хочет ли он вернуться в Киев после аварии на Чернобыльской АЭС. Андрей уверенно заявил, что хочет вернуться домой, хотя и отметил, как радушно его приняла Италия – впоследствии эта страна сыграет в его жизни огромную роль.

В 1990 году команда "Динамо" в возрасте 14 лет выиграла соревнования в Уэльсе, и награду Шевченко получил из рук самого Иана Раша – легенды "Ливерпуля".



Шевченко в детской команде "Динамо" / фото из открытых источников

В 1991 году динамовцы стали чемпионами СССР среди юношеских команд 15-летних. Это был, по понятным причинам, последний такой турнир. С наступлением независимости стало очевидно, что Шевченко готов к новым вызовам.



Юный Андрей Шевченко с трофеями / фото из открытых источников

В сезоне 1992/1993 еще будучи несовершеннолетним, Андрей дебютировал в профессиональном футболе, играл за "Динамо-2" в Первой лиге и сразу же стал лучшим бомбардиром команды с 12 голами, почему получил вызов в юношескую сборную Украины.

А что было дальше – блестящие матчи за взрослую команду "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге чемпионов, переход в "Милан", завоевание Кубка европейских чемпионов и победа в голосовании за "Золотой мяч". Впоследствии – четвертьфинал чемпионата мира, дубль в ворота Швеции на домашнем Евро и четвертьфинал Евро уже в роли тренера после того, как в квалификации обыграли Португалию с самим Роналду. И, наконец, роль не наставника, а функционера во главе Украинской ассоциации футбола.