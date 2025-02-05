Калинина на характере пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии, совершив яркий камбэк

В среду, 5 февраля, проходят матчи 1/8 финала турнира серии WTA 250 в городе Клуж-Напока. В одном из них Ангелина Калинина встречалась с Сюзан Ламенс.

Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс 2:1 (1:6, 6:4, 6:4)

Это было третье очное противостояние между теннисистками. В нем украинка совершила волевой камбэк, не позволив первой ракетке Нидерландов впервые себя переиграть, сообщает 24 Канал.

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Начало матча выдалось очень непростым для уроженки Новой Каховки. Она со старта проиграла свою подачу и до конца сета так и не смогла нащупать свою игру – 1:6.

Вторая партия началась полностью зеркально и могла закончиться с идентичным счетом, но в пользу украинки. Однако имея преимущество 5:1 Ангелина не смогла закрыть сет и едва не позволила Сюзан восстановить паритет. При 5:4 и 30:30 Калинина все же взяла два розыгрыша, а с ним забрала и партию – 6:4.

Решающий сет подарил зрителям настоящие качели. В стартовых четырех геймах соперницы обменивались брейками, после чего защитили по две свои подачи, хотя нидерландка имела три брейк-поинта. К счастью, при счете 3:4 и 30:40 Ангелина смогла выдать феноменальную серию из 11 подряд выигранных очков, что позволило ей эффектно закрыть игру – 6:4.

Немножко статистики. Этот поединок длился 2 часа 15 минут. В нем Ангелина Калинина не сделала ни одного эйса при семи двойных ошибках, реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и выиграла 8 из 14 геймов на своей подаче. Что интересно, баланс очков был не в пользу украинки – 83:85.

Отметим, что в следующем круге соперницей Ангелины Калининой станет победительница пары Марина Стакушич – Александра Соснович. Игра состоится 6 февраля.