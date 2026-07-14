Англия – Аргентина: где смотреть полуфинальный матч ЧМ-2026

Сборные Англии и Аргентины встретятся в полуфинале чемпионата мира-2026. Матч состоится в среду, 15 июля.

На кону в этом матче будет не только путевка в финал, но и борьба за лидерство в гонке бомбардиров турнира. За звание лучшего "голеадора" продолжают бороться Гарри Кейн, Джуд Беллингем и Лионель Месси. Где смотреть полуфинальный матч Англия – Аргентина, расскажет 24 Канал.

Где можно посмотреть матч Англия – Аргентина?

Украинские болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию матча на медиасервисе MEGOGO. Начиная со стадии 1/2 финала и до завершения турнира матчи будут доступны по подписке "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK". Просмотр возможен в подразделе "Футбол" раздела "Спорт", а также на каналах "MEGOGO Футбол Первый", "MEGOGO Футбол Второй" и "MEGOGO Футбол Третий".

В то же время остальные матчи чемпионата мира-2026 будет бесплатно транслировать телеканал "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. В частности, в эфире покажут полуфинал Англия – Аргентина.

Матч будут комментировать Александр Новак и Вадим Скичко. Студийная программа начнется в 21:00. Вместе с ведущим Виталием Кравченко в студии будут работать эксперты: бывший игрок сборной Украины, ныне тренер Александр Головко, а также спортивный журналист, комментатор и автор ютуб-проекта "Бомбардир" Роман Бебех.

Поединок состоится на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.