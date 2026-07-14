Англия – Аргентина: в котором часу состоится матч полуфинала чемпионата мира-2026

До финала чемпионата мира-2026 остался всего один шаг. В полуфинале встретятся сборные Англии и Аргентины.

Матч обещает стать одним из самых ярких на турнире, ведь на поле сойдутся две футбольные величины с большим количеством звездных игроков. Когда и во сколько начнется матч, расскажет 24 Канал.

Во сколько начнется матч Англия – Аргентина?

В 21:00 по киевскому времени начнется предматчевая аналитическая студия, а стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Матч состоится в среду, 15 июля. Смотреть прямую трансляцию встречи Англия – Аргентина можно на OTT-платформе Megogo. Поединок будет доступен в разделе "Спорт", в подразделе "Футбол", а также на телеканале Megogo Футбол 1 для подписчиков пакетов "Оптимальная", "Спорт" и всех MEGOPACK.

Комментировать матч будут Александр Новак и Вадим Скичко. Остальные матчи турнира будут транслироваться бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. В частности, на этом канале также покажут матч Англия – Аргентина.

До этого Англия и Аргентина встречались между собой 14 раз. Статистика официальных матчей остается на стороне англичан: они одержали шесть побед, тогда как аргентинцы праздновали успех трижды, еще пять поединков завершились вничью. На чемпионатах мира команды пересекались пять раз. В последний раз же сборные играли друг против друга более 20 лет назад – 12 ноября 2005 года. Тогда в товарищеском матче Англия победила Аргентину со счетом 3:2.