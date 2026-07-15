Вице-президент Аргентины назвала Англию "пиратами-захватчиками"

В среду, 15 июля, состоится второй полуфинал чемпионата мира-2026, в котором сборная Англии встретится с Аргентиной. Победитель этого матча сыграет в финале турнира против сборной Испании.

Накануне матча вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль выступила с резким заявлением, назвав будущих соперников "пиратами-захватчиками". Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

В Аргентине сделали резкое заявление в адрес Англии

По словам Вильярруэль, это противостояние на футбольном поле имеет глубокий исторический подтекст для всего аргентинского народа, поэтому она отказывается соблюдать дипломатический этикет.

Завтра мы играем против пиратов-захватчиков. Это не просто очередной матч. Я не собираюсь быть политкорректной или равнодушной. Против англичан это всегда нечто большее,

– подчеркнула вице-президент.

В своей речи Вильярруэль упомянула главные национальные триггеры и символы Аргентины – военный конфликт за Фолклендские (Мальвинские) острова, легендарного Диего Марадоны, а также капитана современной сборной Лионеля Месси.

Это Мальвины, это Диего, это последний чемпионат мира для Лео, и это возможность дать отпор захватчикам. Вперед, Аргентина! Потому что мы до последнего вздоха будем требовать возвращения того, что принадлежит нам!,

– подытожила она.

Напомним, что футбольное противостояние между Аргентиной и Англией считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. Его причина связана с Фолклендской войной 1982 года и многолетним спором за контроль над островами. Политическое противостояние впоследствии перенеслось и на футбольное поле, где соперничество между сборными продолжается уже более четырех десятилетий. После завершения конфликта Фолклендские острова остались под контролем Великобритании.