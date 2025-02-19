Звездная биатлонистка задумалась над завершением карьеры

Шведская биатлонистка Анна Эберг призналась, что задумывается над завершением карьеры. Спортсменка имеет другие цели кроме биатлона.

Титулованная биатлонистка Анна Эберг планирует совсем скоро завершить карьеру. Это может произойти уже после Олимпиады-2026, пишет 24 канал со ссылкой на Expressen.

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Когда Эберг планирует уходить из биатлона

Она сказала, что очевидно, что завершение карьеры уже близко. Она начинает думать о других вещах, кроме биатлона, о которых раньше не задумывалась.

Следующая Олимпиада? До нее будет еще четыре года после Милана – слишком долго. Я не могу смотреть настолько далеко вперед. С другой стороны, не скажу наверняка, что следующий год будет последним в моей карьере,

– сказала Ханна Эберг.

Она также поделилась, что раньше думала, что побегает еще пару сезонов после Олимпиады-2026. Но такое сложно контролировать. Может что-то случится, что изменит планы.

Отметим, что Анна Эберг является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.