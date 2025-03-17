Юная украинская шпажистка завоевала "золото" на Гран-при, одолев в финале олимпийскую чемпионку
- 17-летняя украинская шпажистка Анна Максименко завоевала "золото" на Гран-при в Будапеште, победив в финале олимпийскую чемпионку Джулию Рицци.
- Этот триумф стал первым для украинских фехтовальщиц на Гран-при с 2020 года, когда Ольга Харлан победила в турнире на саблях.
В Будапеште состоялось Гран-при по фехтованию. Оно длилось с 14 по 16 марта и стало триумфальным для 17-летней украинской спортсменки Анны Максименко.
Это был четвертый турнир для юной львовянки такого уровня. До этого ее лучшим результатом было 62 место на Гран-при в Кали в мае 2024 года, сообщает 24 Канал.
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Путь к "золоту" Анны Максименко
Украинка начала соревнования с 1/64 финала. Сначала она одолела представительницу Франции Лидиану Герсант со счетом 15:12, после чего победила кенийку Александру Ндоло и немку Каглу Айтекин – 15:14 и 15:10 соответственно.
В 1/8 финала 17-летней Анне Максименко противостояла "нейтральная" шпажистка Айзанат Муртазаева. Украинка уверенно одолела россиянку со счетом 15:10, а в четвертьфинале не оставила шансов представительнице США Гелди Гусисян (15:8), благодаря чему гарантировала себе дебютную медаль на уровне Гран-при.
В полуфинале львовянка одержала еще одну уверенную победу. Она со счетом 15:9 одолела 30-летнюю шпажистку из Канады Леонору Маккиннон.
Соперницей украинской спортсменки в финале стала итальянка Джулия Рицци – чемпионка Олимпийских игр-2024 в командном первенстве. Поединок между соперницами получился равным и имел драматическую развязку.
Украинка уступала со счетом 9:11, но за 30 секунд до завершения времени смогла восстановить паритет. На приоритете Анна осуществила точную контратаку и завоевала такое желанное "золото" – 12:11.
Важно. Этот триумф стал первым для украинских фехтовальщиц на Гран-при с 2020 года. Тогда в Монреале победу праздновала Ольга Харлан в турнире на саблях. Если же брать во внимание только соревнования на шпагах, то последнее "золото" было на счету Яны Шемякиной – Будапешт-2013.
Отметим, что для Анны Максименко это первая личная медаль в карьере на взрослом уровне. До этого она добывала только "серебро" на Кубке мира, но это было в командном турнире.