Соблазнительная экс-жена лидера Шахтера очаровала публику фото в откровенном платье

Анна Зубкова очаровала поклонников своей красотой. Бывшая жена игрока Шахтера Александра Зубкова шокировала публику невероятными фотографиями.

Анна на своей странице в инстаграм поделилась довольно откровенными фото, чем приковала взгляд немалого количества фанов. Подписчики засыпали комплиментами экс-возлюбленную полузащитника "горняков", сообщает 24 канал.

Читайте также Вдохновилась Усиком: жена легенды Динамо поделилась фото в откровенном наряде

Невероятная Анна Зубкова

На этот раз Анна Зубкова опубликовала фотографии в стильном черном платье. Эстетика и изысканность как нельзя лучше описывают образ бывшей жены Александра Зубкова.

Необычные природные параметры добавляют пикантности волшебному виду девушки. Невероятные пейзажи и улыбка девушки добавляют загадочности изысканным фотографиям экс-возлюбленной игрока Шахтера.

Анна Зубкова опубликовала новые фотографии / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Анна и Александр Зубковы решили расстаться. Девушка недавно в социальных сетях опубликовала фотографию с заявлением в суд о расторжении брака.