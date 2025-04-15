Динамовец в аренде отметился победным ассистом в чемпионате Польши
- Антон Царенко отметился ассистом в матче Лехии против Сталь, что закончился победой 3:2.
- Царенко вышел на поле на 67-й минуте, и его ассист на 90+3 минуте принес победный гол команде.
- В сезоне-2024/2025 Царенко сыграл 24 матча за Лехию, забив один гол и отдав один ассист, что помогло команде избежать зоны вылета.
Бывший игрок Динамо Антон Царенко отметился результативным действием за Лехию. Он отдал ассист.
В понедельник, 14 апреля, в рамках 28-го тура чемпионата Польши встретились Лехия и Сталь. Клуб украинцев одержал победу со счетом 3:2.
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Ассист Царенко, принесший победу
Антон начал матч со скамейки запасных и вышел на поле на 67-й минуте, пишет 24 канал.
После его выхода Лехия сумела сначала сократить отрыв, а в компенсированное время забить дважды и вырвать победу: на 90+1 минуте Бобчек сравнял счет, а на 90+3 – Царенко отдал ассист на победный гол Нойгебауэра.
Ассист Царенко: смотрите видео
Справка. В сезоне-2024/2025 Антон Царенко сыграл 24 матча за Лехию, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Отметим, что украинец помог команде отойти от зоны вылета.