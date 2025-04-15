Динамовец в аренде отметился победным ассистом в чемпионате Польши

Бывший игрок Динамо Антон Царенко отметился результативным действием за Лехию. Он отдал ассист.

В понедельник, 14 апреля, в рамках 28-го тура чемпионата Польши встретились Лехия и Сталь. Клуб украинцев одержал победу со счетом 3:2.

Читайте также "Безупречное выступление": в Португалии оценили игру Трубина в матче, где он пропустил два гола

Ассист Царенко, принесший победу

Антон начал матч со скамейки запасных и вышел на поле на 67-й минуте, пишет 24 канал.

После его выхода Лехия сумела сначала сократить отрыв, а в компенсированное время забить дважды и вырвать победу: на 90+1 минуте Бобчек сравнял счет, а на 90+3 – Царенко отдал ассист на победный гол Нойгебауэра.

Ассист Царенко: смотрите видео

Справка. В сезоне-2024/2025 Антон Царенко сыграл 24 матча за Лехию, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Отметим, что украинец помог команде отойти от зоны вылета.