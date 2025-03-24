Звезды Реала и Ливерпуля обменялись дерзкими высказываниями в сторону друг друга в матче Лиги наций
- Во время матча Лиги наций между Венгрией и Турцией возник конфликт между Ардой Гюлером и Домиником Собослаи из-за предыдущего инцидента.
- Гюлер забил гол и жестом намекнул Собослаи замолчать, после чего они обменялись комментариями в Instagram.
- Турция победила Венгрию со счетом 0:3, а общая разница мячей по итогам двух матчей составила 1:6 в пользу Турции.
Полузащитник Реала Арда Гюлер и игрок Ливерпуля Доминик Собослаи спровоцировали конфликт. Это произошло во время матча Лиги наций между сборными Венгрии и Турции.
В воскресенье, 23 марта, состоялись ответные матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Турция победила Венгрию со счетом 0:3.
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Что произошло между футболистами
В ответном матче Гюлер забил второй гол в ворота венгров, после чего подошел к Собослаи и приложил палец ко рту, намекнув тому замолчать.
Так турецкий футболист отреагировал на эпизод, который случился еще год назад в товарищеской встрече команд. Тогда Собослаи во время поединка спросил турка: "Ты кто вообще такой?".
Спор между игроками не завершился даже после ответного матча в Лиге наций. Собослаи оставил лаконичный комментарий под фото, на котором Гюлер жестом прикладывает палец ко рту: "1088", намекнув на общее количество минут, проведенных турком в составе Реала в сезоне-2024/2025. Гюлер ответил Собослаи в Instagram: "Этот парень – просто посмешище. Разве шести голов недостаточно, чтобы заставить тебя замолчать?".
Отметим, что по итогам двух матчей разница мячей составляет 1:6 в пользу Турции.