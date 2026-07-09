ФИФА воспользовалась авторитетом Коллины, чтобы решить вопрос о судействе в пользу Аргентины

Разговоры о предвзятом судействе в матче 1/8 финала чемпионата мира между Аргентиной и Египтом продолжаются уже несколько дней. В ФИФА решили заставить критиков замолчать с помощью комментария легендарного арбитра Пьерлуиджи Коллины.

Глава Комитета судей ФИФА проанализировал два самых скандальных эпизода матча, которые якобы привели к поражению Египта. Итальянец, как и ожидалось, не усмотрел ошибок в работе своих подопечных, пишет 24 Канал.

Как Коллина оценил отмененный гол Египта?

Одна из самых серьезных претензий, которые были у египтян после поражения со счетом 2:3, касалась гола Мостафы Зико, забитого на 58-й минуте. Его отменили после просмотра видеоповтора из-за фола при отборе мяча, с которого началась результативная атака.

Коллин объяснил, что ВАР должен проверять фазу атакующего владения мячом после каждого гола. Не существует ограничений относительно того, как далеко от ворот, в которые в итоге залетел мяч, произошел потенциальный фол, или времени, прошедшего от нарушения до гола.

Поэтому тот факт, что Маруан Аттия наступил на ногу Лисандро Мартинеса почти на уровне своей штрафной площадки за десятки секунд до гола, не является препятствием для того, чтобы этот эпизод привел к отмене гола. Ведь если бы арбитр вовремя свистнул о нарушении, всей этой атаки не было бы.

Что сказал Коллина о пенальти в ворота Аргентины?

Другой скандальный момент касался победного гола аргентинцев: перед ним против Мохаммеда Салаха якобы совершили фол в штрафной площадке южноамериканцев. Египтяне считают, что вместо пропущенного гола должны были получить право на пенальти.

Коллина заявил, что в том эпизоде Хулиан Альварес сначала сыграл в мяч, а уже потом допустил обычный игровой контакт с Салахом. Поэтому нарушения не было, и аргентинцы вполне имели право на продолжение атаки, в результате которой забили третий гол.

Как Коллина оценивает работу судей на Мундиале-2026?

В целом всемирно известный бывший рефери доволен тем, как принимаются ключевые решения во время чемпионата мира с помощью системы видеоповторов. Он признал, что некоторые моменты сложились не так, как мог ожидать судейский корпус, но в целом арбитры готовы работать еще усерднее и готовиться к любому развитию событий.

В то же время Коллина призвал не ставить под сомнение добросовестность арбитров и не допускать утверждений о том, что кто-то может влиять на судейские бригады, даже изнутри ФИФА. Такие безответственные обвинения приводят к угрозам в адрес рефери и их семей, что категорически недопустимо.