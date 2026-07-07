Аргентина едва не вылетела с ЧМ-2026: Месси и компания совершили невероятный камбэк

Сборная Аргентины оказалась в шаге от сенсационного вылета в 1/8 финала чемпионата мира-2026, уступая Египту два мяча. Спасти команду помогли Лионель Месси и решающий гол в добавленное время.

Подопечные Лионеля Скалони пережили один из самых тяжелых матчей на турнире. Несмотря на нереализованный пенальти и счет 0:2, действующие чемпионы мира сумели вырвать путевку в четвертьфинал, сообщает 24 Канал.

Смотрите также: Пошутили и исполнили танец Трампа: Бельгия троллила США после победы на ЧМ-2026

Аргентина – Египет 3:2

Голы: Ромеро, 79, Месси, 83, Фернандес, 90+2 – Ибрагим, 15, Зико, 67

Аргентина с первых минут больше контролировала мяч, однако почти не создавала опасных моментов. Зато Египет использовал свой шанс максимально эффективно – Ибрагим после подачи с фланга головой открыл счет.

Вскоре у аргентинцев появился отличный шанс отыграться, когда арбитр назначил пенальти за фол Хассана. Однако Лионель Месси не переиграл вратаря Мохамеда Эль-Шобейра, который стал героем первого тайма, отразив также опасные удары Алексиса Маккалистера и Хулиана Альвареса. Перед перерывом капитан Аргентины еще и попал со штрафного в штангу.

В начале второго тайма Египет продолжил дисциплинированно обороняться. На 58-й минуте Зико даже забил второй раз, но после просмотра VAR гол был отменен из-за нарушения правил. Впрочем, вскоре тот же Зико завершил молниеносную контратаку и удвоил преимущество "фараонов".

Гол Зико в ворота Аргентины: смотрите видео от Megogo

Как Аргентина переломила ход игры?

Казалось, сенсация уже неизбежна, однако Аргентина молниеносно изменила ход игры.

Сначала Месси выполнил точную подачу на Кристиана Ромеро, который ударом головой сократил отставание. Через несколько минут Лео уже сам отличился голом – его удар рикошетом от рук вратаря и перекладины залетел в сетку.

Гол Месси в ворота Египта: смотрите видео от Megogo

Развязка наступила уже в добавленное время. На 90+2-й минуте Лаутаро Мартинес выполнил идеальный навес, а Энцо Фернандес ударом головой принес Аргентине волевую победу со счетом 3:2.

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 команда Лионеля Скалони сыграет с победителем противостояния Швейцария – Колумбия.