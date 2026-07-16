Будет ли Аргентина наказана после громкого скандала на ЧМ-2026

ФИФА определилась с первыми шагами после громкого инцидента с политическим баннером сборной Аргентины. Несмотря на возможность сурового наказания, команда не пропустит финал.

После полуфинального матча чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Англией внимание приковано не только к футболу, но и к событиям, произошедшим после финального свистка. Именно празднование аргентинцев стало поводом для расследования со стороны ФИФА, сообщает 24 Канал.

ФИФА откроет расследование

Международная федерация футбола начнет дисциплинарное расследование в отношении сборной Аргентины из-за политического баннера, который футболисты продемонстрировали после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026.

По информации COPE, ФИФА не будет применять никаких санкций до завершения турнира. Это означает, что аргентинская команда беспрепятственно сыграет в финале чемпионата мира.

Напомним, после финального свистка игроки "альбиселесте" вышли на поле с баннером с надписью: "Мальвинские острова – аргентинские". Таким образом они напомнили о территориальном споре между Аргентиной и Великобританией по поводу Фолклендских (Мальвинских) островов.

Какое наказание грозит Аргентине

Регламент ФИФА запрещает демонстрацию политических лозунгов, символики и баннеров во время официальных матчей международных турниров. Именно поэтому действия аргентинских футболистов стали предметом дисциплинарного разбирательства.

Наиболее вероятным наказанием для Аргентинской футбольной ассоциации станет денежный штраф. Несмотря на то, что за аналогичный баннер команду уже наказывали после чемпионата мира-2014, на этот раз ФИФА не планирует применять более жесткие санкции.

Теоретически повторное нарушение могло обернуться гораздо более серьезными последствиями – вплоть до технического поражения или других строгих дисциплинарных мер. В то же время, как сообщают испанские и британские СМИ, в ФИФА решили ограничиться минимальными санкциями, а окончательное решение по делу примут уже после завершения чемпионата мира-2026.