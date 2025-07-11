Сторонница Лукашенко снова разразилась грубостью в сторону соперницы во время матча

В четверг, 10 июля, на Уимблдоне состоялись матчи полуфинала. В одном из них Арина Сабаленка уступила американке Аманде Анисимовой.

Первая ракетка мира Арина Сабаленка завершила выступление на Уимблдоне в полуфинале. Представительница Беларуси, которая играет в статусе "нейтральной" спортсменки, в трехсетовом поединке уступила американке Аманде Анисимовой, пишет 24 Канал со ссылкой на Тима Туррела.

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Неадекватное поведение Сабаленки

Матч не обошелся без эмоций.

После одного из моментов, когда мяч Анисимовой задел сетку, Соболенко резко обратилась к сопернице и грубо сказала ей "Почему ты не извинилась?", возмутившись тем, что американка никак не отреагировала на ситуацию.

Эмоции Сабаленки: смотрите видео

Справка. В финале Уимблдона сойдутся Аманда Анисимова и Ига Швьонтек.

Отметим, что недавно теннисист снялся с игры, когда почти одолел легендарного Янника Синнера.