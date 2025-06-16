12-й мировой рекорд Дюплантиса: швед переписал историю легкой атлетики – эмоциональное видео
- Арман Дюплантис на домашнем турнире побил свой предыдущий мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,28 метра.
- Это уже 12-й раз, когда шведский легкоатлет улучшает мировой рекорд, начиная с 2020 года.
В воскресенье, 15 июня, состоялся седьмой этап Бриллиантовой лиги-2025. Он стал историческим для звездного Армана Дюплантиса.
Шведский легкоатлет на домашнем турнире побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он превзошел свое же предыдущее достижение, которое установил в феврале, сообщает 24 Канал.
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Дюплантис установил новый рекорд
Арман Дюплантис выиграл домашние соревнования, взяв высоту 6 метров. После очередного для себя "золота" он решил замахнуться на новый мировой рекорд.
25-летний спортсмен попросил поднять планку на 6,28 метра, чтобы превзойдя на один сантиметр свой результат, который он показал зимой в Клермон-Ферране. Швед зарядился поддержкой трибун и уже с первой попытки смог переписать историю легкой атлетики.
Как Дюплантис установил мировой рекорд в Стокгольме: смотрите видео
Важно. Арман Дюплантис установил впервые мировой рекорд в феврале 2020 года, когда покорил высоту 6,17 метра. С тех пор швед каждый раз улучшает свой результат на один сантиметр и имеет в своем активе уже 12 рекордных прыжков.
Напомним, что накануне 12-летний украинский прыгун с шестом побил юношеский рекорд шведского легкоатлета.