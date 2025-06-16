12-й мировой рекорд Дюплантиса: швед переписал историю легкой атлетики – эмоциональное видео

В воскресенье, 15 июня, состоялся седьмой этап Бриллиантовой лиги-2025. Он стал историческим для звездного Армана Дюплантиса.

Шведский легкоатлет на домашнем турнире побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он превзошел свое же предыдущее достижение, которое установил в феврале, сообщает 24 Канал.

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Дюплантис установил новый рекорд

Арман Дюплантис выиграл домашние соревнования, взяв высоту 6 метров. После очередного для себя "золота" он решил замахнуться на новый мировой рекорд.

25-летний спортсмен попросил поднять планку на 6,28 метра, чтобы превзойдя на один сантиметр свой результат, который он показал зимой в Клермон-Ферране. Швед зарядился поддержкой трибун и уже с первой попытки смог переписать историю легкой атлетики.

Как Дюплантис установил мировой рекорд в Стокгольме: смотрите видео

Важно. Арман Дюплантис установил впервые мировой рекорд в феврале 2020 года, когда покорил высоту 6,17 метра. С тех пор швед каждый раз улучшает свой результат на один сантиметр и имеет в своем активе уже 12 рекордных прыжков.

Напомним, что накануне 12-летний украинский прыгун с шестом побил юношеский рекорд шведского легкоатлета.