Легендарный итальянский тренер может возобновить карьеру в возрасте 78 лет

Итальянец Арриго Сакки золотыми буквами вписал свое имя в историю мирового футбола. После 24-летней паузы специалист решил вернуться на тренерский мостик.

Арриго Сакки не дают покоя лавры Мирчи Луческу – старейшего действующего тренера в мире. Патриарх тренерского цеха, которому 1 апреля исполнится 79 лет, тоже решил поработать, пишет 24 Канал со ссылкой на Джанлука Ди Марцио.

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Сакки заинтриговал возобновлением карьеры

Легендарный тренер недавно заявил, что имеет множество предложений. Поэтому он планирует взять одну из команд.

Я раздумываю над возвращением к тренерской работе, в Италии или заграницей. Возможные команды? У меня большой выбор, но не знаю, буду ли работать в Италии. Меня приглашают в Бразилию, Аргентину, Испанию и многие другие страны,

– заявил Сакки.

Отметим, что последним местом работы Арриго Сакки на посту тренера была итальянская Парма. Однако в 2001 году из-за проблем со здоровьем вынужден был покинуть пост. После этого он работал техническим директором в Парме и Атлетико, а также координатором отдела селекции в сборной Италии.

Напомним, что Арриго Сакки наибольших успехов достиг во время работы с Миланом, который возглавлял с 1987 по 1991 год. Он привел "россонери" к чемпионству в сезоне-1987/88 и дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов (1989, 1990). В 1989 году Сакки стал тренером года по версии World Soccer Magazine.