5 февраля, 14:02
Великолепная командная работа украинцев: Батагов отметился голом после ассиста Зубкова
Украинский футболист Арсен Батагов отметился забитым мячом в Кубке Турции. Мяч к нему отлетел рикошетом от Александра Зубкова.
В среду, 5 февраля, состоялся матч Кубка Турции. В нем сошлись Искендерунспор и Трабзонспор, пишет 24 канал.
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Гол и ассист от украинцев
На 50-й минуте Арсен Батагов после подачи с углового забил гол в ворота Искендерунспора.
Подачу с углового выполнил Александр Зубков, который лишь недавно присоединился к турецкой команде.
Гол Батагова: смотрите видео
Отметим, что матч завершился со счетом 2:2.