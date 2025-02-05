Великолепная командная работа украинцев: Батагов отметился голом после ассиста Зубкова

Украинский футболист Арсен Батагов отметился забитым мячом в Кубке Турции. Мяч к нему отлетел рикошетом от Александра Зубкова.

В среду, 5 февраля, состоялся матч Кубка Турции. В нем сошлись Искендерунспор и Трабзонспор, пишет 24 канал.

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Гол и ассист от украинцев

На 50-й минуте Арсен Батагов после подачи с углового забил гол в ворота Искендерунспора.

Подачу с углового выполнил Александр Зубков, который лишь недавно присоединился к турецкой команде.

Гол Батагова: смотрите видео

Отметим, что матч завершился со счетом 2:2.