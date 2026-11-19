Нападающий сборной Украины Артем Довбик вполне может сменить клуб зимой. Форвард может вернуться в Испанию.

Информацию о трансфере украинца запросил спортивный директор футбольного клуба Валенсия Браулио Васкес. Об этом сообщает издание Plaza Deportiva.

Что известно об интересе Валенсии к Довбику

Главный тренер Болоньи, за которую на правах аренды сейчас выступает Артем Довбик, Раффаэле Палладино не рассчитывает на 29-летнего игрока сборной Украины. Наставник Ромы, которой принадлежит Довбик, Джан Пьеро Гасперини также не имеет планов на украинского нападающего. Поэтому римский клуб пытается найти своему футболисту другую команду.

Итальянский клуб получил запрос от испанской Валенсии о трансфере Довбика. Спортивный директор летучих мышей Браулио Васкес лично обратился к римлянам, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Менеджер Валенсии запросил информацию о ситуации, в которой оказался Довбик, финансовых условиях его перехода, а также о зарплате, которую украинец получает в римском клубе. Сообщается, что нападающий сборной Украины – цель номер 1 для подписания зимой.

Как Довбик проводит сезон 2026/27

Артему Довбику не удалось закрепиться в составе Болоньи, куда он отправился в аренду из Ромы летом 2026 года. В нынешнем сезоне Серии А Довбик ни разу не вышел на поле в стартовом составе. Хотя на его счету есть даже один гол.

Украинец перебрался в Италию летом 2024 года по приглашению Ромы. На тот момент он был лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе Жироны. В команде волков по состоянию на ноябрь 2026 года нападающий провел 46 матчей и забил 15 голов.

Из-за своей нынешней формы Довбик даже не сразу попал в список футболистов, вызванных в сборную Украины. К национальной команде в ноябре он присоединился только из-за травмы Пономаренко, которого Довбик, собственно, и заменил.