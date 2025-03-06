Итальянский журналист оценил Довбыка, поставив украинца выше экс-звезды Ромы

Артем Довбык провел в итальянской Серии А уже немало времени. Эксперты, фанаты Ромы и нейтральные болельщики по разному оценивают игру украинского форварда в столичном клубе.

Итальянский журналист Алессандро Кристофори высоко оценил Артема Довбыка. Представитель СМИ поставил украинского форварда "волков" выше звездного нападающего, сообщает 24 канал со ссылкой на Radio Romanista.

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Хорошая награда для Довбика

Алессандро Кристофори сравнил Артема Довбыка с бывшим форвардом Ромы Ромелу Лукаку. Журналист считает, что украинский нападающий лучше проявил себя в игре за "волков", чем бельгиец.

Я считаю, что Артем Довбик играет в Роме лучше, чем Ромелу Лукаку в свое время,

– сказал Кристофори.

Напомним, что Ромелу Лукаку играл за Рому в прошлом сезоне. Бельгийский нападающий сыграл за римский клуб в 47 матчах во всех турнирах и отметился 21 забитым мячом, а также 4 результативными передачами.

Артем Довбик в текущей кампании провел в составе "волков" 34 матча. На счету украинского форварда 14 голов и 4 ассиста за неполный сезон.