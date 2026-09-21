Нападающий сборной Украины променяет один из ведущих европейских чемпионатов на УПЛ

Нападающий нидерландского Утрехта Артем Степанов, получивший вызов в сборную Украины, но рискующий не дебютировать из-за травмы, может вскоре сменить клуб. Вернуть своего воспитанника взялся гранд украинского футбола.

По информации проекта "ТаТоТаке", игроком занимается донецкий "Шахтер". В академии этой команды нападающий учился и развивался в течение двух лет, пишет 24 Канал.

Степанов может вернуться на родину

Журналисты утверждают, что Степанов присутствовал на стадионе во время матча команды "Шахтера" U-19 против сверстников из ПСВ в Юношеской лиге УЕФА. У футболиста была запланирована встреча с руководством донецкого клуба.

Артем в настоящее время выступает за "Утрехт", в составе которого отличился голами в 5 матчах подряд чемпионата Нидерландов. Однако права на него принадлежат другому клубу – леверкузенскому "Байеру", в составе которого он в свое время даже дебютировал на уровне Лиги чемпионов.

Когда Степанову было 13 лет, он проходил просмотр в "Шахтере" и смог убедить скаутов клуба принять его в академию. Однако профессионального контракта с "горняками" Артем не подписывал, поэтому после начала полномасштабного вторжения россиян покинул клуб без санкций, перейдя в "Байер".

Аналитические порталы оценивают трансферную стоимость футболиста примерно в 5 миллионов евро. В свое время леверкузенцы были готовы продать его за 2 миллиона.

Приедет ли Степанов в сборную Украины

Артем получил дебютное приглашение в основную команду от Андреа Мальдеры, но в матче с "Фейенордом" в последнем туре Эредивизи покинул поле еще до перерыва в слезах.

Пока что степень тяжести его травмы клубные врачи не раскрывают. Но есть опасения, что дебют нападающего за сборную все же будет отложен.