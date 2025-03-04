Украинский форвард забил гол в "девятку", чем спас свою команду от поражения: эффектное видео

В воскресенье, 2 марта, состоялись матчи пятого тура молодежной лиги НФС. В одном из них Байер U-19 встречался со сверстниками из Айнтрахта.

Игра завершилась со счетом 1:1. Ничью для леверкузенцев спас Артем Степанов, который отметился голом, когда его команда уступала, сообщает 24 Канал.

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Великолепное хладнокровие

17-летний форвард отметился взятием ворот на 57-й минуте. Он получил передачу в центре поля и на скорости оторвался от защитников франкфуртцев.

Украинец после этого вышел один на один с голкипером соперников и эффектно пробил почти с 20 метров в правую от себя "девятку". Вратарь пытался спасти, однако шансов уроженец Луцка ему не оставил.

Артем Степанов забил гол Айнтрахту U-19: смотрите видео

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Степанов сыграл на клубном уровне 23 матча. В них он забил 15 голов и отдал три ассиста.

Напомним, что в конце ноября 2024 года юный нападающий дебютировал за основную команду Байера в поединке Лиги чемпионов против Зальцбурга. Тогда он стал самым молодым украинцем в истории этого турнира.