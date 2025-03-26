Российский беспилотник сорвал футбольный матч в Харькове: видео прилета по жилому дому

Ужасное видео атаки БпЛА на гражданскую инфраструктуру разлетелось в интернете. Из-за этого инцидента был отменен футбольный матч любителей, а игроки едва успели спастись.

Россияне продолжают терроризировать гражданское население Украины постоянными атаками с воздуха. Ежедневно оккупанты запускают десятки беспилотников по нашим городам.

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Ужасное видео из Харькова

К сожалению, одним из наиболее пострадавших областных центров Украины является Харьков. Он является вторым городом страны по населению и расположен в 30 километрах от границы с Россией.

В среду, 26 марта, террористы снова массированно атаковали Харьков с помощью БПЛА. Один из "шахедов" сорвал футбольный матч в Киевском районе города, сообщает 24 Канал со ссылкой на Первую всеукраинскую футбольную лигу.

Во время матча любительской лиги "Region 21" беспилотник влетел в соседний дом. Сам матч проходил на поле во дворе, из-за чего игроки начали хаотично разбегаться в разные стороны.

Видео срыва футбольного матча "шахедом":

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Несколько из них ложились на землю в надежде спастись от обломков "шахеда". К счастью, никто из игроков не получил травмы. Матч в итоге отменили и перенесли на другой день.