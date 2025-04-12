Двое легионеров Кривбасса выехали из Украины после атаки России по детской площадке

Российская армия ежедневно наносит удары по украинским городам. Особенно страдают жители населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии фронта.

4 апреля российские террористы нанесли ракетный удар по детской площадке в Кривом Роге. В результате атаки погибли 20 человек, в том числе девять детей, пишет 24 Канал.

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Кадровые потери Кривбасса

Ужасные фото и видео трагедии в Кривом Роге облетели весь мир. В городе был объявлен трехдневный траур по погибшим.

Из-за постоянных обстрелов не выдержали нервы у двух легионеров Кривбасса, которые покинули расположение команды.

Главный тренер криворожан в комментарии FootballHub подтвердил уход венесуэльца Глейкера Мендозы.

"Мендозы уже нет. Он уехал", – коротко сказал Вернидуб.

По информации UA-Футбол, кроме Мендозы команду покинул еще один легионер – бразилец Маттео Аморозо. Оба футболиста уже находятся за пределами Украины.

Справка. Венесуэлец Глейкер Мендоза стал игроком Кривбасса зимой 2025 года. Вингер сыграл 4 матча и забил 1 гол. Маттео Аморозо выступает за криворожан с лета 2025 года. Бразилец сыграл 14 поединков.

Напомним, что 12 апреля Кривбасс сыграл матч 24 тура УПЛ против Динамо. Хозяева поля уступили "бело-синим" со счетом 0:2.