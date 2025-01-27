Поклонники тенниса узнали имена новых победителей Australian Open-2025. В женском финале, который состоялся 25 января, сошлись американка Мэдисон Киз и "нейтральная" теннисистка из Беларуси Арина Сабаленко.

Теннисистки выдали напряженный 2-часовой финал, в котором в трех сетах победила 7-я ракетка мира из США – 1:2 (3:6, 6:2, 5:7). Первую ракетку мира Арину Сабаленко красиво нагнула на австралийском корте Мэдисон Киз, сообщает 24 Канал.

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Показала свою "воспитанность"

После поражения в финале Сабаленко показывала всем свою "неискреннюю" улыбку на камеры во время награждения теннисисток. В подтрибунном помещении Арина же показала все свое истинное лицо. Белорусская теннисистка вместе с командой "помочилась" на серебряную тарелку, которую вручают финалистке Открытого чемпионата Австралии.

Некоторые теннисисты мечтают и видят во сне, как получают этот трофей, но Сабаленко, как видим, очень глубоко далеко на этот кубок финалистки AO-2025.

Сабаленко и ее команда "помочились" на трофей AO: смотрите видео

Такой поступок белоруски и ее команды попал в видео Australian Open. Такое поведение Арины сильно возмутило поклонников тенниса. Зрители радовались, что в финале победу одержала Киз, а не эта неблагодарная "нейтральная" фанатка Александра Лукашенко, который снова победил на "выборах".

Напомним, что это уже далеко не первый позор Сабаленко в Мельбурне. Ранее Арина во время матча показала средний палец своей команде во время матча, а после проигранного финала уничтожила свою очередную ракетку.