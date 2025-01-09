Шестеро украинок сыграют на Australian Open-2025: когда начало и кто в соперниках

Наши девушки традиционно большим количеством заходят в первый мэйджор года. К сожалению, пропустить Australian Open вынуждена Леся Цуренко.

Уже на следующей неделе в Мельбурне стартует первый в этом году турнир серии Grand Slam – Australian Open-2024. В основную сетку соревнования попали 128 лучших теннисистов мира, сообщает 24 Канал.

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Секстет готов к старту

Украинцев особенно интересует женский одиночный турнир, ведь в нем выступят сразу шесть наших соотечественниц. Накануне старта соревнования состоялась жеребьевка сетки.

Первая ракетка Украины Марта Костюк начнет свой путь с боя против Нао Хибино. Японка занимает 143 место в рейтинге WTA и преодолела трех соперниц в квалификации к АО-2025.

Одесситка Элина Свитолина получила потенциально более сложную оппонентку. Украинка сыграет против румынки Сораны Кирсти (WTA №72). Что касается Даяны Ястремской, то ее соперницей в первом раунде будет Маяр Шериф из Египта, 65-й номер мирового рейтинга.

Не очень повезло с жеребьевкой Ангелине Калининой. Уроженка Новой Каховки должна стартовать с матча против Онс Жабер. Сейчас теннисистка из Туниса замыкает топ-40 рейтинга WTA, но долгое время шла в его топ-пятерке.

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Во второй раз в основной сетке АО выступит Юлия Стародубцева, ее соперницей станет Лейла Фернандес из Канады (WTA №32). Также во второй раз в основной сетке австралийского мэйджора сыграет Дарья Снигур.

Успешный АО-2024

Девушка прошла в квалификации трех соперниц и будет стартовать в основной сетке с боя против 11-й ракетки мира Даниэль Коллинз (США). Первые матчи Australian Open-2025 начнутся в понедельник, 12 января.

Напомним, что в прошлом году украинки удачно выступили в Мельбурне. Тогда в основной сетке оказались семь наших соотечественниц. Элина Свитолина добралась 1/8 финала, Марта Костюк остановилась в четвертьфинале.

Самой же большой сенсацией стал прорыв Даяны Ястремской. Одесситка прошла непростую квалификацию, после чего сумела дойти до полуфинала в основной сетке.