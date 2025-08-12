Узбекский Пахтакор стал жертвой одной из самых громких авиакатастроф в истории футбола. В 1979-м команда почти полным составом разбилась в небе на Днепропетровщине.

46 лет назад в футболе произошла одна из самых ужасных трагедий в истории. 11 августа 1979 года в небе над Украиной разбился самолет, в котором находились игроки клуба Пахтакор, сообщает 24 Канал.

Как разбился Пахтакор?

Авиакатастрофа произошла над городом Каменское на Днепропетровщине. В небе столкнулись два лайнера. Первый летел из Челябинска в Кишинев, а второй – из Ташкента в Минск.

В результате инцидента погибли все 178 человек, которые находились в обоих самолетах. Из них было аж 36 детей, а также 17 членов узбекского клуба Пахтакор из Ташкента.

Катастрофа стала одной из самых масштабных в истории футбола. Официальной причиной трагедии называется ошибка диспетчеров. Самолеты летели навстречу друг другу, из-за чего рейсу Ташкент – Минск была дана команда набрать высоту.

Впрочем, эту команду принял совсем другой самолет, тогда как ташкентский продолжил движение навстречу борту Челябинск – Кишинев. Диспетчер же не обратил внимание на то, что его команду принял не тот самолет, поэтому уже через минуту и произошло столкновение.

Тогда игроки Пахтакора летели в Беларусь на игру чемпионата СССР против минского Динамо. Впрочем из-за катастрофы команда осталась без всего своего основного состава. Жертвами аварии стали:

Сергей Покатилов , вратарь (28 лет)

, вратарь (28 лет) Николай Куликов , защитник (26 лет)

, защитник (26 лет) Алим Аширов , защитник (24 года)

, защитник (24 года) Равиль Агишев , защитник (30 лет)

, защитник (30 лет) Юрий Загуменнов , защитник (32 года)

, защитник (32 года) Михаил Ан , полузащитник (26 лет)

, полузащитник (26 лет) Константин Баканов , полузащитник (25 лет)

, полузащитник (25 лет) Александр Корченов , полузащитник (30 лет)

, полузащитник (30 лет) Владимир Макаров , полузащитник (32 года)

, полузащитник (32 года) Виктор Чуркин , нападающий (27 лет)

, нападающий (27 лет) Сирожиддин Базаров , нападающий (18 лет)

, нападающий (18 лет) Шухрат Ишбутаев , нападающий (20 лет)

, нападающий (20 лет) Владимир Сабиров , нападающий (21 год)

, нападающий (21 год) Владимир Федоров , нападающий (23 года)

, нападающий (23 года) Идгай Тазетдинов , тренер (46 лет)

, тренер (46 лет) Владимир Чумак , врач команды (46 лет)

, врач команды (46 лет) Мансур Талибаджанов, администратор команды (35 лет)



Памятник жертвам авиакатастрофы на месте падения самолетов / фото из википедии

Как выжил Базилевич?

К счастью, смерти в этом инциденте избежал легендарный украинский тренер Олег Базилевич. Он известен по своей работе в Динамо, ведь долгое время составлял тренерский тандем с Валерием Лобановским.

Вместе с ним киевляне пережили золотые времена в 70-е, когда смогли выиграть в том числе и Кубок обладателей Кубков. А позже в 1992-м Олег Петрович поработал и во главе сборной Украины.

В 1979 году Базилевича отправили в Ташкент спасать славную команду. Киевлянину удалось поднять Пахтакор со дна таблицы и даже подарить узбекским фанам надежду на медали.

С Пахтакором он должен был лететь и на матч против минского Динамо. Базилевич покинул Ташкент на два дня раньше основной команды, чтобы заехать в Сочи к своей жене и сыну.

Они там отдыхали в санатории. Уже оттуда Олег Петрович планировал самостоятельно добраться до столицы Беларуси, но звонок из Ташкента 11 августа с известием об авиакатастрофе отправил его в психологический нокаут. Вся его команда умерла.

Команда погибла... Связь оборвалась, а я помню, что ухватился за стойку администратора, продолжая держать в руке телефонную трубку, до конца. Даже не осознавал ужаса, который произошел. Страшнее известия быть не могло. Реакция была вегетативной. Было ощущение, что меня облили ледяной водой. Не помню, как добрался до номера. Жена и сын признавались потом, что не узнали меня, когда я переступил порог нашего номера. Любое слово, которыми можно попытаться описать мои чувства, бессильно,

– вспоминал тот день Базилевич.

Пахтакор после авиакатастрофы

Кстати, позже Олег Петрович высказывал альтернативную версию причин аварии. Он предполагал, что самолет был поражен советским ПВО, ведь из-за ошибки диспетчера залетел на запретную территорию над одним из оборонных объектов страны.

К счастью, Пахтакор продолжил свое существование после той авиакатастрофы. 15 команд из СССР отправили своих игроков в Узбекистан, чтобы они играли за ташкентцев и помогли им восстановиться.

Среди них были и двое игроков из Украины – Сергей Страшненко из Карпат и Владимир Нечаев из Черноморца. Команде на три года гарантировали невылет из Высшей лиги, хотя даже в том же сезоне-1979 Пахтакор смог завершить девятым.

К слову, также чудом избежали смерти и массажист Пахтакора Анатолий Дворников и журналист Олег Якубов. За день до вылета первый отмечал свой день рождения, в результате чего оба опоздали на самолет 11 августа.